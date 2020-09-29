نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تعلن استمرار استقبال الطلاب الجدد لتوقيع الكشف الطبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة حلوان عن استمرار استقبال الطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات جامعة حلوان للعام الجامعى 20202021؛ لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة فى ضوء انتهاء طلاب الجامعات المستجدين من مراحل التنسيق المختلفة وتقليل الاغتراب.

وأوضح الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة وضعت جدول زمنى محدد لاستقبال الطلاب وذلك عقب تحديد موعد الكشف الطبي على الموقع المخصص لذلك، لتجنب الزحام والتكدس، وتطبيقًا لقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة فى ظل جائحة كورونا، كما وضعت الجامعة مجموعة من التعليمات التي تنبه بضرورة عدم الدخول لقاعات الكشف الطبى بدون الماسك الطبى "الكمامة" نهائيًا، وقياس درجة حرارة الطلاب بالكاشفات الحرارية، إلى جانب إبراز الرقم القومى للطلاب عند الدخول للكشف، واصطحابهم لاستمارة الكشف الطبى.

وأوضح الاستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه تم تخصيص المجمع الطبي بمبنى ٣ مدن لأعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد، كما تقوم الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات، بالتعاون مع الفرق الطلابية، باستقبال الطلاب على البوابات الرئيسية للجامعة للتأكد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوجيههم إلى صالات الكشف الطبي، والدفع الإلكترونى عن طريق خدمات فوري، كما تم إعداد لافتات الترحيب، وتوزيع الدلائل والكتيبات وشاشات العرض للتعريف بالجامعة.

وتتم إجراءات الكشف الطبي للطلاب بجهود كبيرة من فريق الإدارة الطبية تحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية وفي ظل متابعة مستمرة للأستاذ محمد ناصر أمين عام جامعة حلوان والأستاذ هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أنه يتطلب على كل طالب لحجز الكشف الطبي بجامعة حلوان الدخول على موقع الكشف الطبى من خلال الرابط التالى:

http:app2.helwan.edu.egdetmed ثم يقوم الطالب بالضغط على تسجيل طالب جديد وملئ البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالكشف الطبي وهى ( اسم الطالب - ‎ الرقم القومي - النوع - الكلية التى تم الترشيح لها - ‎رقم الجلوس - تأكيد رقم الجلوس‎ - رقم الموبيل - المحافظة - عنوان الطالب - رأي الطالب في الخدمة)، ثم يتم طبع الافادة ويظهر للطالب كود الدفع.

ثم يقوم الطالب بدفع رسوم الكشف الطبى من خلال كود الدفع الالكترونى وذلك من خلال المنافذ التالية (امان - مصارى- بى - ايجى باى - ممكن - سداد - سمارت - وقتى - البريد المصرى )، وبعد سداد الرسوم يظهر للطالب رابط استمارة الكشف الطبى فيقوم بالضغط عليه، ثم تظهر الاستمارة موضح بها موعد الكشف الطبى ويجب التأكد من ظهور الباركود قبل طباعة الاستمارة وفي حالة عدم ظهوره يتطلب على الطالب عمل تحديث للصفحة حتى يظهر.