نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع اقتراب فصل الشتاء.. احذر من تعرض الأطفال لهذا الفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب فصل الشتاء تزداد انتشار الفيروسات التنفسية، وقد حذر الأطباء من تعرض الأطفال لفيروس أدينو خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في إنحاء العالم.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن فيروس أدينو:

فيروس أدينو

يعتبر من الفيروسات الغدية، التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي، كنزلات البرد والتهاب الملتحمة والخناق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب القصيبات والالتهاب الرئوي، ولكن قد يصيب الأطفال على اعراض فيروس ادينو عند الأطفال، وفقا لموقع مستشفى بوسطن للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية.

اعراض فيروس ادينو عند الأطفال



تحتلف أعراض فيروس "أدينو" عند الأطفال عديدة حسب حالات العدوى بالفيروس، فكل طفل قد يعاني من الأعراض بشكل مختلف، ولكن تشمل أعراض في معظم الحالات كالآتي، التهابات الجهاز التنفسي، سيلان الأنف، إلتهاب الحلق، حمى، السعال الشديد.

كما تشمل أعراض الفيروس عند الأطفال تورم الغدد الليمفاوية، صداع الرأس، الشعور بعدم الارتياح، السعال "الخانق" غير المنتج للبلغم، التهابات المسالك المعوية، ظهور مفاجئ للإسهال المائي، الم البطن وتورم بها.

مضاعفات فيروس إدينو:

توجد بعض المضاعفات بسبب فيروس إدينو، والتي تتمثل في مرض الرئة المزمن، أو التهابات شديدة للأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، كما يحدث الانغلاف المعوي، عندما ينزلق جزء من الأمعاء فوق قسم آخر مما يتسبب في انسداد الأمعاء غالبًا ما يحدث عند الأطفال.

وقد تحدث حالة طبية طارئة، وهي وجود دم في البراز والقيء وانتفاخ البطن وانثناء الركبتين إلى الصدر والبكاء بصوت عالٍ من الألم والضعف والخمول.

وفي بعض الاحيان يتعرض الطفلي الي عدوى مزمنة في اللوزتين واللحمية، غدة تشبه اللمفاوية تقع في مؤخرة الأنف والحلق عندما يحتفظ طفل بالفيروس الغدي لفترة طويلة دون أعراض كبيرة

اسباب فيروس ادينو عند الأطفال



وتحدث الإصابة بفيروس ادينو عند الأطفال عن طريق تعامل طفل مصاب مع أطفال آخرين، أو نتيجة التهابات الجهاز التنفسي المزمنة.

وقد يؤدي الاتصال بمواد معدية من شخص أو كائن آخر، والتي تحتوي إفرازات الجهاز التنفسي على الفيروس مثل مقابض الأبواب والأسطح الصلبة والألعاب.

و تظهر ايضا الإصابة بالفيروس بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض التهابات المسالك المعوية، وعادة ما يحدث نتيجة لسوء غسل اليدين أو عن استهلاك طعام أو ماء ملوث.

طرق الوقاية:

نصح الأطباء بضرورة أعطاء لقاحات الفيروسية للأطفال عند السن المحدد، وفي حالة عدم توفر لقاح ينصح بأخذ بعض المضادات الحيوية تحت إشراف طبي.

