عاجل.. مدبولى: السيسى وجه بمضاعفة تمويل مشروع البتلو

وأضاف مدبولى، فى تصريحات صحفية، على هامش زيارته إلى جامعة كفر الشيخ، أن الرئيس وجه بمضاعفة تمويل مشروع البتلو، مؤكدا أن المشروع له مردود إيجابى على أسعار اللحوم.
وأضاف، أن الدولة تضخ استثمارات هائلة فى العديد من المشروعات التى كانت متوقفة منذ فترة طويلة.
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