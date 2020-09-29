وأوضح المحافظ ، خلال اجتماع عقد اليوم، بحضور نائب المحافظ حازم عمر، وكمال شلبى السكرتير العام للمحافظة، وعلاء الدين محمد حمزة مدير الغرف التجارية، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، أنه تم تخصيص أماكن للمعرض لتكون وسط المدينة حتى يتسنى لكافة المواطنين الوصول إليها.
وأشار إلى أنه سيتم فتح أبواب المعرض أمام المواطنين مطلع الشهر المقبل لشراء متطلبات أبنائهم من مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ قنا: افتتاح معرض أهلا مدارس أول أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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