- 1/2
- 2/2
وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، عبر صحفتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن تنظيم مجموعات تقوية اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادى مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسى لهم بتلك المواد.
وتابعت: تكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين فى الأسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقاً للخطة التعليمية للمواد الدراسية، ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس فى لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.
كما تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
صفوف النقل:
يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحى المالية، إلخ) على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم.
الشهادتين الإعدادية والثانوية:
تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحى المالية، إلخ) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.
يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ويتم ذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة على ألا تزيد نسبة غير العاملين عن 25٪.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختيارية.. ضوابط مجموعات التقوية بالعام الدراسى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.