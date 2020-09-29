بالتعاون بين قومي المرأة ووزارة التجارة.. بدء الحفل الختامي لبرنامج هي تقود

بدأ الحفل الختامى لبرنامج "هى تقود"، بعرض مقطع قصير للمبادرة، وعملها فى المدارس ودعم الطالبات ورد فعلهن بعد تعليمهن ودعم أعمالهن.

برنامج "she leads" المخصص لدعم طالبات التعليم الفني الذى ينظمه المجلس ومؤسسة شباب القادة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتعرض الفرق المشاركة من طالبات التعليم الفني مشروعاتهن المختلفة التي تتنوع بين أقسام الكهرباء، والإلكترونيات، والملابس، والزخرفة، والجلود والأجهزة الدقيقة، وعملت الفرق على تطوير مشاريعهن بمساعدة التدريبات وورش العمل وإرشاد من خبراء في مجال ريادة الأعمال من مختلف القطاعات، التى سيتم تقييمها من خلال لجنة التحكيم المشكلة من الشركاء والخبراء فى هذه المجالات.

الحفل الختامي سيعلن فيه أسماء الفرق الفائزة في المرحلة النهائية من مسابقة برنامج "She leads"، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، والدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، وأحمد فتحى، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة وبمشاركة أعضاء المجلس.

وقال أحمد فتحى المدير التنفيذى لمبادرة "هى تقود"، خلال كلمته بالحفل الختامى، إنه منذ عام تقريبا تم عرض الفكرة على الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بخلق رائدات أعمال فى التعليم الفنى، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم فى دعم طلبة التعليم الفنى، وتم وضع بروتوكول تعاون وبدء العمل.

برنامج "she leads" المخصص لدعم طالبات التعليم الفني، الذى ينظمه المجلس ومؤسسة شباب القادة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتعرض الفرق المشاركة من طالبات التعليم الفني مشروعاتهن المختلفة التي تتنوع بين أقسام الكهرباء، والإلكترونيات، والملابس، والزخرفة، والجلود والأجهزة الدقيقة، وعملت الفرق علي تطوير مشاريعهن بمساعدة التدريبات وورش العمل وإرشاد من خبراء في مجال ريادة الأعمال من مختلف القطاعات، التى سيتم تقييمها من خلال لجنة التحكيم المشكلة من الشركاء والخبراء فى هذه المجالات.