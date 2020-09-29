بدأت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة، كلمتها فى بداية مؤتمر "هى تقود" الذي عقد بالمجلس القومى للمرأة، باعجابها بفتيات التعليم الفنى وأعمالهن وقدرتهن على اداره الاعمال.
وتابعت ان المجلس القومى للمراه ، بدأ فى مسانده فكره "هى تقود" وساعد على تشجيعه وتحويل الافكار الى حقيقه بسبب التعاون و ساعد على خروج فتيات متميزات.
واكدت انه سيتم عمل دفعات خريجات من البرنامج وضمهن للعمل فى المجلس القومى للمراه و دعمهن وسيتم تخريج دفعه من المبادره كل عام و ستكون مهلته ٣ اشهر لتخريج دفعات جديده.
واوضحت ان المنتج ليس مهما بقدر شخصيه المسوق للمنتج وان بمساعدة وزاره التربيه و التعليم، سيتم النهوض بالتعليم الفنى فهى تحتاج فى خلال عام ان يكون هناك حوالى١٠٠ فتاه من برنامج "هى تقود" لتغيير شكل التعليم الفنى فى مصر، حيث ان اعمالهن مثل الاعمال فى الدول الخارجيه فالتعليم الفنى من سيقود المستقبل فى الاعمال و الحرف.
واختتمت كلمتها قائلة: ان اليوم كسبت مصر فتيات "هى تقود" فاصبحن فتيات المجلس القومى للمراه وان كل الفرق ستفوز وليس هناك خاسرات.
وناشدت مرسي، الدكتوره نيفين جامع وزيرة التجاره والصناعه بدعم فتيات التعليم الفنى وةفتح باب الرزق للفتيات بعد مد يد العون لهن فى تحويل افكارهن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايا مرسي تشيد بفتيات التعليم الفنى وأعمالهن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.