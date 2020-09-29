تقدمنا 6 مراكز.. معلومات الوزراء: سرعة الانترنت في مصر بلغت 31.38 ميجا بايت

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر سرعة الانترنت العالمي.

وقال "المركز"، في تقرير معلوماتي "إنفو جراف"، نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل، إن سرعة تحميل الانترنت الأرضي في مصر بلغت 31.38 ميجا بايت في الثانية بأغسطس الجاري، تحتل بها المركز الـ91 عالميًا، بعدما كانت في المركز الـ97 عالميًا في أغسطس 2019.

وأوضح أن مصر تحتل المركز الـ98 عالميًا في سرعة الانترنت المحمول، بسرعة تحميل 20 ميجا بايت لكل ثانية في أغسطس 2020.

ولفت أن متوسط سرعة تحميل الانترنت الأرضي العالمي بلغت 84.33 ميجا بايت في الثانية، و44 ميجا بايت لكل ثانية كمتوسط سرع الرفع.

وأشار إلى أن متوسط سرعة تحميل الانترنت المحمول العالمي بلغت 34.8 ميجا بايت في الثانية، و11 ميجا بايت للثانية كمتوسط سرعة رفع.

يذكر أن "المؤشر" يعتمد في تقاريره على قياس حساب مدى سرعة التحميل والرفع على الانترنت في 174 دولة حول العالم.

وتحتل المراكز الأولى في سرعة الانترنت الأرضي عالميًا كلًا من سنغافورة وهونج كونج ورومانيا، فيما تحتل كل من كوريا الجنوبية والصين والإمارات المراكز الثلاث الأولى في سرعة الانترنت المحمول عالميًا.