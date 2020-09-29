وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم البناء على الأراضي الزراعية غير مقبول ولن نسمح به، وحان الوقت للتوقف عن هذه الظاهرة السلبية، التي نعاني منها على مدار 40 عامًا.
إقرأ أيضًا:
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه قد وجه وزير الاسكان بوضع خطة عاجلة لتطوير الطريق الزراعي،لافتا أنه تابع اليوم العمل في تبطين الترع ونعمل في هذا المشروع وسيتم الانتهاء منه قريبا، وذلك للحفاظ على حجم المياه من الإهدار وسنصل إلى 20 ألف كيلو للمشروع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: البناء على الأراضي الزراعية غير مقبول ولن نسمح به على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.