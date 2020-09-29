الرئيس السيسي يوجه بمضاعفة تمويل مشروع البتلو إلى 4 مليارات جنيه

وأضاف أنه تفقد مستشفى الطوارئ ومركز الأورام التابع لوزارة الصحة بتكلفة 3 مليارات جنيه لخدمة محافظات الدلتا ونحرص ان يكون في كل محافظات مصر هذه الصروح الطبية.
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وتابع انه زار مركز التقاوي الذي يعد اكبر مركز على مستوى مصر، لافتًا إلى ان الرئيس السيسي وجه بمضاعفة هذه المشروعات ومشروع البتلو وسيتم مضاعفة التمويل إلى 4 مليارات جنيه، لتوفير اللحوم وهذا نتيجته ثبات اسعار اللحوم على مدار العامين.
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