البابا تواضروس يستقبل 3 راهبات قبل سفرهن للخدمة بأمريكا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، ثلاث راهبات من دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، هم الأم بارثينيا والأم إيرائي والأم فيرينا، في المقر البابوي بالقاهرة.

تأتي زيارة الراهبات للمقر البابوي قبيل سفرهن للخدمة في دير القديستين كاترين وفيرينا بإيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يشرف عليه نيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس.



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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية شارك في وقت سابق اليوم في احتفالية توزيع جوائز المسابقة الثقافية للتربية الدينية المسيحية.

اقيمت الاحتفالية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور عدد من الأباء الأساقفة والكهنة ومسئولي وزارة التربية والتعليم وأسر الطلاب المكرمين.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول أمس الأحد بعيد الصليب، حيث تقام صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر، لمدة 3 أيام.

