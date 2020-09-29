البابا تواضروس يستقبل 3 راهبات قبل سفرهن للخدمة بأمريكا

تأتي زيارة الراهبات للمقر البابوي قبيل سفرهن للخدمة في دير القديستين كاترين وفيرينا بإيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يشرف عليه نيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس.
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اقيمت الاحتفالية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور عدد من الأباء الأساقفة والكهنة ومسئولي وزارة التربية والتعليم وأسر الطلاب المكرمين.
واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول أمس الأحد بعيد الصليب، حيث تقام صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر، لمدة 3 أيام.
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