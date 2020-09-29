مطار القاهرة الدولى يستقبل 35 رحلة جوية من إجمالى 99 حتى الآن

وغادرت 40 رحلة من مطار القاهرة من إجمالى 97 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 15 ألف راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بمغادرة ووصول حوالى 26 ألف راكب على متن 196 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، بتطبيق الإجراءات وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، المتعلق بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا - لندن - باريس – فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضار شهادة الPCR ، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.