رفض ترك الإيمان.. قصة إفريقى قتل مع الشهداء المصريين بليبيا على يد داعش

أعلن الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط للمسيحيين الأرثوذكس، استقبال رفات شاب إفريقى يدعى "ماثيو"، استشهد برفقة 20 شابًا من قرى سمالوط على يد التنظيم الإرهابى "داعش" مطلع 2015، ونجحت الدولة المصرية فى إرجاع رفاتهم عقب العثور عليها بالصحراء الغربية بليبيا، وضعها بمزار داخل كنيسة شهداء الإيمان والوطن الكائنة بقرية العور.





وقال الأنبا بفنوتيوس، فى فيديو عبر الصفحة الرسمية للمطرانية، اليوم الثلاثاء: "فى نهاية عام 2014 اختطف 7 شباب من قرى سمالوط، وفى بداية 2015 تم خطف 13 آخرين، ومعهم ماثيو الإفريقى، وكان الخبر يمثل صدمة للأهالى بسبب تعذيبهم لمدة شهر ونصف حتى ذبحهم، وتم تدشين كنيسة لهم تحمل اسم شهداء الوطن والإيمان."

أضاف: "فى عام 2017 علمنا أن الرفات لا زالت موجودة وليست مفقودة مثلما روج الإرهابيين، وبمساعدة الدولة والبابا تواضروس، نجحنا فى إعادة رفات الـ20 شابًا مصريًا، وتم وضعها فى تلك الكنيسة، وأصبحت مزارا.

وتابع: "الآن استلمنا جثمان ماثيو أرايجيا، والذى روى بعض الأشخاص قصته، وقالوا إنه كان برفقة 7 أفارقة آخرين، وطلبت منهم الجماعات الإرهابية ترك الإيمان مقابل عدم قتلهم، ولكنه رفض ترك الإيمان، مع المصريين واستشهدوا جميعا".

وأشار الأنبا بفنوتيوس، إلى أن الرفات التى وصلت حينها جاءت عقب مطابقة الحمض النووى مع أهالى الشهداء، مضيفًا: "نجحنا اليوم فى استقبال رفاته ووضعها مع باقى الشهداء، وجميعنا سعداء بما حدث اليوم، ونفتخر دائمًا بمصرنا الغالية المرتبطة بإفريقيا".

يذكر أن الكنيسة تم تدشينها فبراير 2018، بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشييدها بالقرية تقديرا للشهداء وأسرهم، كما تم إنشاء متحف داخلها يضم رفات الشهداء وملابسهم ومقتنياتهم.

ويتوافد على المتحف آلاف المواطنين طوال العام للزيارة والتبرك والدعاء، كما أن هناك بانوراما بعدة لغات أجنبية، وكذلك جرى إنشاء نصب تذكارى ضخم فى مدخل الكنيسة العملاقة التى تم تدشينها للشهداء فى مدخل القرية.

والشهداء الـ21 هم: "ميلاد مكين زكى - أبانوب عياد عطية - ماجد سليمان شحاتة - يوسف شكرى يونان - كيرلس شكرى فوزى - بيشوى أسطافنوس كامل - صموئيل أسطافنوس كامل - ملاك إبراهيم سنيوت - تواضروس يوسف تواضروس - جرجس ميلاد سنيوت - مينا فايز عزيز - هانى عبد المسيح صليب - بيشوى عادل خلف - صموئيل ألهم ويلسن - عامل أفريقى يدعى ماثيو أياريجيا - عزت بشرى نصيف - لوقا نجاتى - جابر منير عادلى - عصام بدار سمير - ملاك فرج إبرام - سامح صلاح فاروق".