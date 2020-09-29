الرئيس السيسى ناعيا وفاة أمير الكويت: فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً...

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية "أنعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت،حيث فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً من أغلى رجالها،وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعباً.

أدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان."