موجز السوشيال.. مصطفى بكري: حدث جلل وقع بدولة خليجية.. شريف إكرامي: حبيت أكون في نادي عنده نقطة تنافسية

شاهد.. شريف إكرامي عن انتقاله لـ بيراميدز: حبيت أكون في نادي عنده نقطة تنافسية في جدول الدوري
نشر الإعلامى سيف زاهر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكتب سيف زاهر: " شريف إكرامي: حبيت أكون في نادي عنده نقطة تنافسية في جدول الدوري.. وبيراميدز عنده طموح وهدف".
بصورة من مسلسل الريان.. صفاء جلال تسترجع ذكرياتها مع الفنان الراحل خالد صالح| شاهد
استعادت الفنانة صفاء جلال ذكرياتها مع الفنان الراحل خالد صالح بصورة من مسلسل "الريان" ونشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
مصطفى بكري: حدث جلل وقع بدولة خليجية.. وبيان مهم خلال ساعات
وجه الاعلامي والبرلماني مصطفي بكرى، رسالة غامضة عن حدث جلل في إحدى البلدان الخليجية.
محمد عبدالمنصف: حلمي الاستمرار حتى 47 عاما وسأكسر أرقام الحضري.. شاهد
نشر الإعلامى سيف زاهر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وغرد سيف زاهر قائلا " محمد عبد المنصف "حارس وادي دجلة" : حلمي الاستمرار حتى 47 عاما.. وسأكسر أرقام الحضري في الدوري المصري ".
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