مذكرة تعاون بين منظمتي السياحة العالمية والأغذية والزراعة لتنمية السياحة الريفية

وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة هذه على خلفية يوم السياحة العالمي 2020 الذي تم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم حول موضوع السياحة والتنمية الريفية.

وبموجب الاتفاقية، ستضع منظمة السياحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة إطارًا لتعزيز التعاون من خلال تبادل المعرفة والموارد.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي إن تلك مذكرة التفاهم تؤكد على الطبيعة الشاملة للسياحة وأهمية التعاون على كل المستويات لضمان عمل القطاع للجميع، وتعتبر كل من السياحة والزراعة شريان حياة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.