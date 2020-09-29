عاش مخلصا لقضايا بلاده.. الأعلى للإعلام ينعى أمير الكويت

نعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .

وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق، في وفاة زعيم عربي عاش مخلصًا لقضايا بلاده وأمته العربية والإسلامية.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي منذ قليل، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمي الكويتي قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بيانًا من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.