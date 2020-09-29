نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الأطباء تنعي الشهيدة الدكتورة جميلة زكى بعد وفاتها بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيدة الدكتورة جميلة زكى محمد السعدني، استشارى النساء والتوليد بمستشفى المنشاوى العام، والتي توفيت نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرتها الكريمة ونسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيدة الدكتورة جميلة زكى محمد السعدني، الطبيبة رقم الــ(178)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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