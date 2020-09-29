شيخ الأزهر لسفيرة مصر في طشقند: أوزباكستان تستمد هويتها وقوتها من التراث الإسلامي

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وقال فضيلة الإمام الأكبر إن أوزباكستان تستمد هويتها وقوتها من التراث الإسلامي واحترامه وتدريسه في معاهدها وجامعاتها، وأن زيارات فضيلته إلى أوزباكستان كشفت له عن شعب طيب يحب دينه ويعتز بتراثه ويحافظ على هويته ويقدر الأزهر وعلماءه أيما تقدير، ولدينا في الأزهر طلاب من أوزباكستان في مختلف المراحل التعليمية، وخريجين ومبعوثين وعلاقات علمية متميزة، ورسائل علمية كُتبت في علماء الإسلام من أوزباكستان، مؤكدًا اعتزاز الأزهر بقوة هذه العلاقات وسعيه دائمًا إلى مزيد من الربط بين الأزهر وكل الدول الإسلامية، متمنيًا للسفيرة كل التوفيق في مهمتها الجديدة.
من ناحيتها، أكدت السفيرة أميرة فهمي اعتزازها بلقاء فضيلة الإمام الأكبر وما يبذله من جهود كبيرة في نشر سماحة الإسلام ووسطيته، وأن التاريخ يشهد بما قدمه الأزهر من جهود في خدمة قضايا العالم العربي والإسلامي ودعم أبناء الأمة بالمنهج الأزهري المعتدل، مؤكدة أنها ستعمل على تقوية علاقات الأزهر العلمية والثقافية والدعوية مع أوزباكستان خلال فترة توليها سفارة مصر في طشقند، وأن انتشار خريجي الأزهر ومبعوثيه في أوزباكستان عامل مهم في الربط العلمي والثقافي بين مصر وأوزباكستان.
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