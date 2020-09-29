نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان في المقال التالي
ومن جانبه أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، ومد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.
يأتى ذلك إنطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتقديم الدعم والتضامن الكامل معها فى أوقات المحن والأزمات.
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