تخفيض مقابل التصالح للمرة الثانية بعدد من المناطق والقرى بالفيوم

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن.
وأشار الأنصارى، إلى أن قرار تخفيض قيم التصالح شمل منطقة زهير بمدينة طامية للمبانى الواقعة على الشوارع الفرعية بتخفيض نسبة 25% عن التقدير السابق، استجابة لشكاوى المواطنين.
وكشف محافظ الفيوم، عن تخفيض قيمة مقابل التصالح فى "القرى - العزب - الكفور" التوابع للمدن، إلى 50 جنيها للمتر المسطح السكنى، لافتًا إلى تخفيض قيمة مقابل التصالح فى بعض الأماكن غير المخططة التابعة لمدينة الفيوم بنسبة 25% عن القيمة السابق تقديرها للمتر السكنى.
وأكد أن أعمال إعادة التسعير للمرة الثانية، تأتى فى إطار الوقوف بجانب المواطنين البسطاء، والاستجابة لعدد من شكواهم، والبحث عن أفضل السبل لمساعدتهم فى سداد قيم التصالح، فضلاً عن التنسيق مع مسؤولى البنك الأهلى المصرى، لمنح تمويل مالى ميسر على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مراعاة ظروف كل حالة، طبقا للإجراءات البنكية والاشتراطات الائتمانية.
ولفت المحافظ، إلى أن المبالغ التى سيتم تحصيلها ستستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بالمحافظة، بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلا عن الارتقاء بالبنية التحتية ودعم المشروعات الخدمية.
وفى ختام الاجتماع، ناشد محافظ الفيوم، المواطنين بسرعة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خلال الفترة المحددة لذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.
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