صور.. المعمل الإقليمى بالشرقية يجرى تحليل كورونا لـ12866 مسافرا للخارج

ويتبع المعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من خلال الدخول بالكمامات والتطهير والتعقيم المستمر للمعمل. ويمكن الحجز لعمل تحليل PCR من خلال الموقع https://clab.mohp.gov.eg/.

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