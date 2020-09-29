المصريين الأحرار ناعيا أمير الكويت: الأمة فقدت رجلا محبا للجميع

وقال الحزب فى بيانه الصادر، اليوم الثلاثاء، :"إننا تلقينا بمزيد من الحزن والآسى رحيل رجلا أحب الأمة العربية وسجل له التاريخ مساعيه بالخير لدول الجوار".
ويتقدم الحزب رئيسًا وأعضاء بخالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعباً، داعين الله أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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