الهيئة الوطنية تؤكد عدم صحة وقف انتخابات مجلس النواب واتمامها فى موعدها 

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إنه لا أساس من صحة حول صدور حكم قضائى يقضى بتأجيل انتخابات مجلس النواب التى تجرى حاليا، مشيرا إلى أن الانتخابات فى موعدها طبقا للجدول الزمنى التى أعلنت عنه الهيئة الوطنية فى 10 سبتمبر الماضي.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة تواصل الترتيبات اللازمة لانعقاد الانتخابات البرلمانية فى موعدها، ولم تصدر أى احكام بوقف الانتخابات.

يذكر أن دعوى قضائية أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات وأكدت على الدستور نص على إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته وهو ما يعنى إجراء الانتخابات فى نوفمبر وليس سبتمبر، وفصلت فيها المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن حيث أكدت فى حيثياتها أنما نص عليه الدستور فى المادة 106 من الدستور مواعيد تنظيمية تختص بها الهيئة الوطنية للانتخابات.