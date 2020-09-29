مجلس الوزراء ناعيا أمير دولة الكويت: فقدنا اليوم زعيما ورجل دولة

مدبولى: فقدنا اليوم زعيمًا ورجل دولة

نعى مجلس الوزراء، المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذى انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن أعضاء مجلس الوزراء المصرى، بخالص العزاء إلى الشعب الكويتى الشقيق، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، فى وفاة الأمير صباح الأحمد، رحمه الله.

وقال مدبولى: "سنظل نتذكر بكل الود والعرفان، مآثر الفقيد الكريم، وحياته التى كرسها بكل إخلاص وتفان فى خدمة شعبه، وفى دعم قضايا الأمتين العربية الإسلامية".

وأضاف: لقد فقدنا اليوم زعيمًا ورجل دولة سيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور، وستظل مواقفه المشرفة تتناقلها الأجيال. لم يدخر جهدًا فى سبيل رفعة شأن بلاده، ولم يتوان يومًا عن مساندة ودعم أمته، وأسهم بحكمته وحنكته ونفاذ بصيرته فى حل الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين الجميع.

وجدد مجلس الوزراء الإعراب عن خالص مواساته للشعب الكويتى الشقيق، وإلى أسرة الفقيد الكبير، فى مصابهم الجلل، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يحفظ الكويت الشقيقة ويوفق شعبها على طريق الخير والرخاء.