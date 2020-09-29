نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الليموني ينعى أمير الكويت.. ويعزي الأمة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعى الكاتب الصحفي أحمد الليموني، والمرشح لعضوية مجلس النواب 2020، عن دائرة الهرم وأكتوبر وزايد والواحات، بمحافظة الجيزة، ببالغ الحزن والأسى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أمير الإنسانية، الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم الثلاثاء.

وقال "الليموني"، إنه يعزي الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الرحمه ويجعله من أهل الجنة.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية في الكويت "كونا"، أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.