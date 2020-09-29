نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يصدر قرارات بتخصيص أراضي للإنتاج الحربي والتموين والمجتمعات العمرانية في المقال التالي
كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٥٦٤ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص قطعتين بمحافظتي الأقصر والشرقية، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامهما فى إقامة مناطق لوجستية.
وقرر الرئيس السيسي كذلك إصدار قرارًا رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص مـساحة ٨٥.٣٢ فـدان تقريبا تعادل ٣٥٨٤٥٣ م٢ من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية طريق القاهرة السويس، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك نقـلا مـن الأراضـى المخصصة للقوات المسلحة.
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