توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحرى، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار.





وبحسب بيان للهيئة، نشرته عبر موقع "فيسبوك"، يسود ليلاً طقس لطيف على شمال البلاد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وأوضحت أن الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، كما تنشط على شمال الصعيد وجنوب الصعيد غربًا وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك. وفيما يلى بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:- ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 34 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.