صور.. البابا تواضروس يرأس حفل توزيع جوائز التربية الدينية المسيحية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حفلاً على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية فى العباسية، لتوزيع جوائز المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية.





حضر الحفل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من أحبار الكنيسة ومسؤولى الوزارة. بدأ الحفل بالسلام الوطنى، ثم كلمات البابا تواضروس والمسؤولين الحاضرين، كما تم عرض فيلمين تسجيليين عن الكنيسة والتعليم ومشروع تدريب 1000 معلم تربية دينية مسيحية. وفى الختام تم تكريم الفائزين بالمسابقة البحثية وتسليمهم الجوائز المقدمة من الكنيسة.

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