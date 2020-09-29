الأنبا بفتوتيوس يعلن ضم رفات ماثيو الإفريقى لشهداء ليبيا

وقالت المطرانية فى بيان، اليوم الثلاثاء، إنه بعد جهد جهيد ومساعٍ جمه بذلها الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط فى استلام رفات الشهيد "ماثيو أياريجيا الإفريقى" لينضم إلى إخوته شهداء مصر بليبيا الأبرار.

وسمحت العناية الإلهية أن تصل رفاته الطاهرة اليوم، واستقبلها الأنبا بفنوتيوس مع عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بالألحان الكنسية اللائقة، ووضعها فى مكان أُعد له خصيصًا بجوار متعلقات الشهداء فى المزار الخاص بهم بكاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بقرية الشهداء العور بسمالوط، وكان مشهدًا مهيبًا سادته فرحة غامرة جدد فينا مشاعر العزة والفخر بأبنائنا الشهداء الأطهار.