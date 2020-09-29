غدا.. مصر للطيران تسير 34 رحلة جوية 



تسير مصر للطيران غدًا الأربعاء، ٣٤ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، أبوجا، المدينة المنورة، بغداد، عمان، الرياض، بالإضافة إلى ٣ رحلات جوية إلى كل من دبي، جدة، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، الدمام، إسطنبول، و٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و٣ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٤٠٠ راكب.

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