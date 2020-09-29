 الأرصاد الجوية:طقس غدا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا  

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا والرياح معتدلة، مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويكون الطقس شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد لطيف إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط احيانا وتكون مثيرة للاتربة شمالا.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية 32للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28.

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