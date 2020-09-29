السيسى يصدق على قانون خاص بمصر للطيران.. وتغيير مسمى "صندوق مصر السيادي"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم ۱۹۵ لسنة ۲۰۲۰ في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيه ( ثلاثة مليارات جنيه مصري).وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه .

كما أصدر الرئيس القانون رقم ۱۹۹ لسنة ۲۰۲۰ في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في التمويل طويل الأجل ، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ ( ملیار جنيه مصري ) ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه .

وأصدر الرئيس القانون رقم ۱۹۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر.

ونصت المادة الأولى من القانون:تستبدل عبارة « صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية » بعبارة "صندوق مصر" وذلك أينما وردت في القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر وفي أي القرارات الصادرة تنفيذا له .

و يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساس وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة ، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون تعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

نشرت القوانين في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب.