مستشار وزير التنمية المحلية السابق: استمرار الرقابة يمنع تكرار مخالفات البناء

ونوه الى انه عقب اصدار اشتراطات البناء الجديدة سيكون بمثابة عقد بين المواطن وجهة الادارة سواء مجلس المدينة او المركز او القرية ، يكون ملزم للمواطن وسيكون من ضمن الشروط عدم مخالفة الرسوم الهندسية ،والالتزام بخطوط التنظيم وعدم تجاوز الارتفاع المقرر في الرخصة.
وكان قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس المحافظين امس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.
وأشاد مدبولي بما يتابعه حاليًا من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرًا أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشددًا على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.
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