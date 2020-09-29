السيسي يصدر 6 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة "٧٤٥٧.٣٧ فدان تقريباً" تعـادل ٣١٣٢٧١٧٠م٢ ناحية غرب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم لصالح وزارة الإنتاج الحربى وذلـك لاستخدامها كمنطقة إدارية لميادين الرماية المركزية بالمنطقة.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٥٦٤ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص قطعتين بمحافظتي الأقصر والشرقية، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامهما فى إقامة مناطق لوجستية.

وأصدر الرئيس السيسي كذلك قرار رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص مـساحة ٨٥.٣٢ فـدان تقريبا تعادل ٣٥٨٤٥٣ م٢ من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية طريق القاهرة / السويس، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك نقـلا مـن الأراضـى المخصصة للقوات المسلحة.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 195 لسنة 2020 فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ ٣ مليارات جنيه.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 196 لسـنة 2020 فى شأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ مليار جنيه.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 197 لسـنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.