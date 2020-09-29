السكة الحديد تكرم أحد عمالها تعويضا عن إصابته من قبل مجهولين

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أحمد محمود عبد الله، خفير مزلقان الصحافة بمشتول السوق، بمنطقة شرق الدلتا، لشكره وتكريمه جزاءً لسمو أخلاقه في مواجهة الإساءة وتعويضًا عمَّا أصابه جراء تعدّي مجهولين عليه بالضرب وإصابته في وجهه.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه من منطلق حرص الهيئة على أبنائها وحفظ حقوقهم، أكد المهندس أشرف رسلان على وقوف الهيئة بجانب العامل المُعتدى عليه لحين حصوله على كامل حقه بالطرق القانونية في مواجهة المعتدين، إعلاءً لقيم الحق والعدل وترسيخًا لمبدأ حماية الهيئة لأبنائها من العاملين في مواجهة أية تجاوزات من شأنها المساس بهم أو بحق من حقوقهم.

وتجدر الإشارة إلى قيام الهيئة، بناءً على توجيهات رئيس الهيئة، ممثلة في إدارة الشئون القانونية بمتابعة المحضر الشرطي المحرر بخصوص الواقعة، كما شملت توجيهات رئيس مجلس الإدارة صرف مبلغ مالي كمنحة استثنائية تضامنًا من الهيئة مع واحد من أبنائها.