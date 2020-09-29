وأكد أنه سيكون هناك إجراء حاسم طبقا للقانون مع أي مخالفة سواء من قبل أي موظف في الإدارة الهندسية أو مقاول أو مواطن.
كان كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء ترؤسه لاجتماع مجلس المحافظين أمس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.
وأشاد "مدبولي"، بما يتابعه حاليًا من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرًا ذلك مكسبا كبيرا للدولة والمواطنين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشددًا على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث التنمية المحلية لـ «دوت الخليج»: إعمال القانون يضمن عدم تكرار مخالفات البناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.