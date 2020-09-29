رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي الشعب الكويتي في رحيل الأمير صباح الأحمد

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ببرقية تعزية لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي العهد، ومعالي رئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق علي الغانم، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص العزاء والمواساه لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي العهد، ومعالي رئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق علي الغانم، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ولشعب الكويت الشقيق، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. رحم الله الفقيد وألهم الشعب الكويتي الصبر والسلوان".