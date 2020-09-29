مصر للطيران تتسلم الطائرة الثانية عشر والأخيرة من صفقة إيرباص A220-300

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الطائرة الثانية عشر و الأخيرة من طراز A220-300 بحروف تسجيل SU-GFI والتي تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من أجمالي 12 طائرة، تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعًا وذلك في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية.

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، انه من المتوقع أن يحقق أسطول الطيران المصري الذي يخدم مصر خلال السنوات ال20 المقبلة نموًا بمعدل ضعفين ونصف (2.5) بالنسبة للطائرات عريضة الهيكل وطائرات الممر الواحد .

ومن جانبه صرح الطيار عمرو أبو العنيين رئيس مجلس إدارة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن مصرللطيران تعتبر أول ناقل جوي مشغل للطرازين الايرباص A320Neo وA220-300 معا داخل أسطولها علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أن طائرة مصرللطيران من طراز 300-A220 سعة مقعدية 140 راكبًا وخدمات الانترنت علي متن الطائرة، وراحة فائقة للعملاء، كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد، حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.