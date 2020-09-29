عاجل.. قرار جمهورى بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخميس المقبل

يترأس الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس الخميس المقبل، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2020، بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى السادس للفصل التشريعى الأول.





وأعلنت الأمانة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، جدول أعمال الجلسة المقبلة. وأعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، فى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

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