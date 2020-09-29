مصر تعزى أوكرانيا فى ضحايا تحطم طائرة النقل

أكد البيان، الذى نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أوكرانيا فى ذلك الحادث الأليم، مُتمنيًا سرعة الشفاء للمصاب.

وأعرب البيان، عن ثقة مصر فى تجاوز الشعب الأوكرانى الصديق لهذا الموقف الصعب.