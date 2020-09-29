وأشار إلى أننا نعيد بناء كنيسة القديس نيقولاس من أجلهم، ومن أجل بناء عالم أفضل، داعين الله أن يمنح الراحة لجميع من نُرثيهم هذا اليوم.
وأعلن أن أبواب الكنيسة ستفتح بحلول سبتمبر 2021، عندما يصادف مرور 20 عامًا على يوم الهجمات الإرهابية.
وتقع كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس فى شارع الحرية، مقابل البرج الجنوبى لـ مركز التجارة العالمى، بأمريكا، وتعد الموقع الدينى الوحيد الذى دمرته هجمات الحادى عشر من سبتمبر.
يشار إلى أن إعادة بناء الكنيسة فى Ground Zero قد بدأ بالفعل بمبادرة شخصية من رئيس أساقفة إلبيدوفوروس أمريكا، البطريركية المسكونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة بناء كنيسة القديس نيقولاوس بعد تدميرها فى 11 سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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