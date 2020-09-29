القضاء الإدارى يؤجل 78 دعوى بانتخابات النواب للغد 

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات المتنوعة فى دعاوى انتخابات مجلس النواب، وجميع القرارات شملت تأجيل ولم يصدر أى أحكام حتى الآن.





وتنوعت القرارات ما بين تأجيل 78 دعوى لجلسة الغد الأربعاء للإطلاع والرد على طلبات المحكمة التى أبدتها للمدعين، فيما قررت المحكمة تأجيل 25 دعوى لجلسة أول أكتوبر المقبل للإطلاع، كما أرجأت 15 دعوى لإصدار قرار بشأنهم آخر الجلسة مساء اليوم. وقررت المحكمة أيضًا إحالة دعوى واحدة مقامة من محمد سيد سلامة للطب الشرعى، وأحالت دعوى آخرى مقامة من سلطان عبدالغنى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وطلبت توقيع الكشف طبى فى الدعوى المقامة من محمد السيد حلمى.

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