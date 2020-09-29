اليابان تساهم بـ 1.6 مليون دولار فى استجابة اليونيسف لكوفيد19 بمصر

ساهمت حكومة اليابان بنحو 1.6 مليون دولار أمريكى من أجل دعم استجابة اليونيسف الطارئة لجائحة "كوفيد19" للحفاظ على سلامة الأطفال وأسرهم ومؤازرة العاملين فى مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون الخطوط الأمامية فى التصدى لتلك الجائحة.





وقال بيان السفارة، اليوم الثلاثاء، إن الدعم السخى جزءًا من المناقشات التى جرت اليوم بين السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، وجيريمى هوبكنز، ممثل اليونيسف فى مصر.

وتابع :"بوجه عام، سيكون من شأن هذا البرنامج حماية ما يناهز 1.3 مليون شخص، ممن يتواصلون مع العاملين فى مجال الرعاية الصحية، وذلك من خلال توزيع معدات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى الوصول إلى 150 ألف شخص وتزويدهم بالمشورة بشأن كيفية الحد من مخاطرالإصابة بالفيروس، وتدريب ألف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية على الوقاية من العدوى ومكافحتها، فضلًا عن ضمان استمرارية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية، مثل التطعيم، والرعاية قبل الولادة وبعدها، والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعى".

ومن خلال الدعم المقدم من حكومة اليابان سوف تقوم اليونيسف أيضًا برعاية 6 آلاف طفل ودعمهم بفرص التعليم المنزلى والتعليم عن بعد لضمان استمرار العملية التعليمية.

وفى هذا الصدد، صرح جيريمى هوبكنز، ممثل اليونيسف فى مصر، قائلًا: "أثناء هذه الحالة العالمية الطارئة غير المسبوقة، صار عمل اليونيسف على منع انتشار جائحة الفيروس التاجى ومكافحته أمرًا بالغ الأهمية، ونحن نشكر حكومة اليابان على مؤازرتها ودعمهاالمتواصل لنا، فمساهمتها السخية هذه سوف تساعدنا على التصدى لكوفيد-19 وإنقاذ الأرواح".

وأشار ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، إلى إنه فى خضم هذه الأزمة التى لم يسبق لها مثيل والتى تستهدف الأمن البشرى، يتعين علينا اتباع نهج شامل يقوم على فلسفة الأمن البشرى، التى تركز على حماية الجميع وعدم ترك أيشخص وراءنا يتخلف عن الركب، فإن هذه المساعدة لا تعزز قدرة العاملين فى مجال الرعاية الصحية المتواجدين فى الخطوط الأمامية فى التصدى لكوفيد-19 فحسب، بل توفر أيضًا الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مثل النساء، والأطفال ممن هم أكثر عُرضة لأثاره الثانوية، فإغلاق المدارس وفقدان الدخل من جراء الوباء يؤثر على الصحة العقلية للنساء والأطفال، وعلى إمكانية حصولهم على الخدمات الصحية الأساسية، وحصول الأطفال على التعليم، وذلك من ضمن أمور أخرى.

وتواصل اليابان العمل عن كثب مع الحكومة المصرية واليونيسف وبفضل هذا الدعم، قامت اليونيسف حتى الآن بشراء معدات الوقاية الشخصية وتسليمها للعديد من المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية فى جميع أنحاء البلاد، وتشمل معدات الوقاية الشخصية التى تم تسليمها 1.9 مليون قفاز، وحوالى مليون قناع جراحى "كمامة" لتجهيز وحماية ما يقرب من مليون عامل من العاملين فى مجال الرعاية الصحية ومرضاهم.

وساندت اليونيسف كذلك الجهود التى تقودها وزارة الصحة والسكان الرامية إلى توفير دورات تدريبية عبر الإنترنت لنحو 550 من المهنيين العاملين فى مجال الرعاية الصحية الذين يتولون الوقاية من العدوى ومكافحتها من خلال المشروع.

يذكر أن اليونيسف تعمل مع شركائها أيضًا على التصدى للمعلومات المضللة والرد عليها، وإذكاء الوعى، وتعزيز ممارسات النظافة الصحية بين المجتمعات المحلية، وتحقيقًا لهذه الغاية، حددت اليونيسف المتطوعين من الشباب ودربتهم على كبح انتقال "كوفيد-19" فى تلك المجتمعات، وعلى الاستجابة السريعة للمعلومات الخاطئة.