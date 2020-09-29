فيديو.. سليمان وهدان عن دعوة مجلس النواب للانعقاد الخميس: جلسة إجرائية

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمجلس للانعقاد يوم الخميس تأتى طبقًا للدستور، لافتًا إلى أنها جلسة إجرائية واحدة لا غير وقد تستمر لمدة ساعة أو ساعة ونصف على أكثر تقدير.





وأضاف وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد شىء على جدول أعمال المجلس، منوهًا إلى أنه سيتم دعوة النواب كالمعتاد. وأوضح وكيل مجلس النواب، أنه سيتم رفع الجلسات بعدها، ولكن المجلس ما زال يتمتع باختصاصاته حتى 9 يناير 2021.

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