مصر للطيران تتسلم الطائرة الـ12 والأخيرة من صفقة إيرباص A220-300

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، الطائرة الثانية عشرة والأخيرة من طراز A220-300، والتى تسلمتها شركة مصر للطيران، من مصنع شركة إيرباص العالمية فى مدينة كيبك بكندا، من إجمالى 12 طائرة تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعا.





وصرح الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه من المتوقع أن يحقق أسطول الطيران المصرى الذى يخدم مصر خلال السنوات الـ20 المقبلة نموا بمعدل ضعفين ونصف بالنسبة للطائرات عريضة البدن وطائرات الممر الواحد. من جانبه قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن مصر للطيران تعتبر أول ناقل جوى مشغل للطرازين الإيرباص A320Neo وA220-300 معا داخل أسطولها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا. يأتى ذلك فى إطار خطط مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية.

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