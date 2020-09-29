اختيار أول قاضية لرئاسة الدائرة المدنية بالاستئناف العالى

اختارت الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، القاضية منى إبراهيم محمد الطويلة رئيس الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، لتكون بذلك أول رئيسة لدائرة من دوائر محاكم الاستئناف العالى.





وثمن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرار الجمعية العمومية، معتبراً أن ثقة أعضاء المحكمة التى حظيت بها القاضية بمثابة دافع لزميلاتها لتعزيز فرصهن فى تولى مناصب قيادية فى القضاء. وأكد أن الواجب الوطنى والمسؤولية أمام التاريخ يحتمان إسراع الخطى نحو تمكين المرأة ووضعها فى المكانة التى تليق بها التزاماً بالدستور المصرى الذى يرسخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لبناء مجتمع عادل فى النظرة لأعضائه بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة أو غير ذلك من أشكال التمييز المحظورة.

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