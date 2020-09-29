البرلمان ينكس العلم حدادًا على وفاة أمير الكويت  

وجه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بتنكيس أعلام مجلس النواب، في ضوء صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقامت الأمانة العامة لمجلس النواب بتنكيس الأعلام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر ٢٠٢٠ وحتى يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

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