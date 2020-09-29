ليفربول يعلن إصابة تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة الوافد الجديد تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكر بيان الريدز عبر موقعه الرسمى "أثبت الاختبار الذي خضع له تياجو ألكانتارا، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يخضع حاليًا للعزل المنزلى ويتبع الإرشادات اللازمة".

أضاف بيان ليفربول: "ظهرت على اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي غاب عن مباراة الإثنين ضد أرسنال، أعراضًا طفيفة للفيروس لكنه بصحة جيدة ويتحسن"، موضحا: "سيواصل النادي اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا، وسيظل في عزلة ذاتية طوال الفترة الزمنية المحددة".

وكان الألمانى يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزى، كشف عن موعد عودة ألكانتارا للمشاركة مع الريدز من جديد، بعد الغياب عن مباراة أرسنال أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة البريميرليج.

وظهر ألكانتارا لأول مرة مع ليفربول بعد انضمامه من بايرن ميونخ، أمام تشيلسى فى المباراة التى حسمها الريدز لصالحه بنتيجة 2-0، وتلقى اللاعب الإسبانى إشادة كبيرة بمستواه الفنى فى المباراة، لكن تغيب عن مباراة أرسنال للإصابة.

وأكد مدرب ليفربول فى تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية أن تياجو ألكانتارا سيغيب عن ليفربول ضد أستون فيلا فى الدوري الإنجليزى وكذلك ضد أرسنال فى كأس "كاراباو" الخميس المقبل.

وقال كلوب "بعد التوقف الدولي سيكون بخير، بالتأكيد وهذا هو الوضع في الوقت الحالي، فهو غير لائق بما يكفي ليكون متاحًا الليلة وهذا كل شيء".