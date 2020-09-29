السبت.. وزير الأوقاف يشارك فى أول صالون ثقافى بالأعلى للشؤون الإسلامية

قررت وزارة الأوقاف، إطلاق أول صالون ثقافى بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت عنوان "روح أكتوبر وتعزيز الانتماء"، السبت المقبل، وستقام فعاليات الصالون بمقر المجلس.





يدير الصالون الإعلامى نشأت الديهى، ويشارك فيه كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن. يأتى ذلك إدراكًا من وزارة الأوقاف لأهمية الولاء والانتماء للوطن، وبيان أن الانتماء للوطن ليس مجرد شعارات أو ادعاءات، إنما هو سلوك وعطاء للوطن واستعداد للتضحية فى سبيله.

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